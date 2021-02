¡Es oficial! Final Fantasy VII Remake llegará a PS+ en marzo de 2021

Tal parece que en esta ocasión los rumores sobre los juegos de PlayStation Plus resultaron ser ciertos. Aunque muchos esperaban tener esta información el día de ayer durante el State of Play, no fue sino hasta unos momentos que se revelaron los títulos que llegarán a este servicio en marzo y, sí, Final Fantasy VII Remake forma parte de la lista.

En esta ocasión, entre el 2 de marzo y 5 de abril, los usuarios de PlayStation Plus tienen la oportunidad de obtener cuatro títulos diferentes, de los cuales dos son de PS4, uno de PSVR, y el último de PS5. Recuerda que puedes disfrutar de estos títulos en la nueva consola de Sony gracias a la retrocompatibilidad. En esta ocasión contamos con:

–Final Fantasy VII Remake (PS4)

–Remnant: From the Ashes (PS4)

–Maquette (PS5)

–Farpoint (PSVR)

Junto a esto, te recordamos que Destruction AllStars seguirá disponible para descargar gratuitamente por medio de PS+ a lo largo de marzo. De esta forma, cinco títulos diferentes se encontrarán a tu alcance en este servicio a lo largo del próximo mes. Sin embargo, hay una mala noticia, ya que esta versión de FFVII Remake no se podrá actualizar al PS5. Este es el mensaje que se encuentra en el sitio de PlayStation Blog al respecto: “los usuarios de PlayStation Plus que obtengan Final Fantasy VII Remake (versión de PS4) como parte de los beneficios de PS Plus no podrán conseguir gratis la actualización de PS5”.

En temas relacionados, Oddworld: Soulstorm también llegará a PS+ en abril de este año. De igual forma, aquí puedes checar el resumen del State of Play del día de ayer.

Vía: PS Blog