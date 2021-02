Si descargas FFVII Remake en PS+, no podrás acceder a las mejoras de PS5

Durante la madrugada del día de hoy, 26 de febrero, se revelaron los juegos que llegarán a PlayStation Plus en marzo. Aunque muchos se emocionaron al darse cuenta de que Final Fantasy VII Remake forma parte de esta lista, una vez que leemos la letra pequeña del comunicado oficial, nos damos cuenta de que no todas son buenas noticias.

Como sabrán, el próximo 10 de junio llegará una versión mejorada de FFVII Remake al PS5. De esta forma, muchas personas pensaron descargar este título por medio de PS+ en PS4 y en un futuro disfrutar de la actualización de siguiente generación. Sin embargo, esto no será posible. De acuerdo con el comunicado de PS Blog:

“Los usuarios de PlayStation Plus que obtengan Final Fantasy VII Remake (versión de PS4) como parte de los beneficios de PS Plus no podrán conseguir gratis la actualización de PS5”.