Los 5 juegos peor calificados de Metacritic en 2020

A pesar de lo complicado que fue 2020, la verdad es que en cuanto a videojuegos, no nos podemos quejar, pues además de que pudimos estrenar nuevas consolas, una autentica avalancha de grandes títulos de lanzaron a lo largo de estos últimos 12 meses. Sin embargo, la verdad es que no todo fue mile sobre hojuelas y como siempre pasa, hubo varios estrenos que fallaron en prácticamente todo lo que intentaron. Acá te va la lista de los cinco juegos que ostentan las calificaciones más bajas en Metacritic de esta año.

Arch of Alchemist (36)

De la gente de Idea Factory nos llegó Arch of Alchemist, RPG de acción que aterrizó en el Nintendo Switch para quedar como prueba de cómo es que no se deben de hacer este tipo de juegos. Framerate que simplemente no funciona, sistema de combate sumamente mal logrado y aburrido, así como una de esas historias que pierden tu atención en los primeros minutos, son solo algunas de las razones por las que te recomendamos ampliamente alejarte de este título.

Fast & Furious Crossroads (34)

Seguramente recordarás que al cierre de los Game Awards 2019, Vin Diesel y Michelle Rodriguez aparecieron en el escenario para anunciar al Juego del Año de aquella ocasión y de paso, presentarnos al nuevo título de Fast & Furious. Desde que lo vimos por primera vez, sabíamos que la cosa no iba tan bien, pero no nos esperábamos un bodrio del tamaño de Fast & Furious Crossroads, juego de carreras que falla en todo lo que intenta, teniendo un pésimo gameplay, terribles gráficas y claro, una historia que aporta nada. Un nuevo ejemplo de cómo no usar una licencia dentro de este medio.

Dawn of Fear (33)

La verdad es que gracias a lo que la escena independiente ha propuesto, los survival horror han seguido encontrando cierto espacio dentro de la actualidad del medio, sin embargo, también hay un par de ejemplos como el de Dawn of Fear que demuestran que no cualquiera puede lograr algo destacado o aunque sea decente. Sí, al inicio se veía como un gran tributo a Resident Evil y demás, pero la realidad fue que el trabajo de Brok3nsite se quedó corto en casi todos sus apartados, pues además de presentar una enorme cantidad de complicaciones técnicas, lucía un diseño genérico y con nada de personalidad.

XIII Remake (32)

Hace ya 17 años, Ubisoft lanzó un interesante juego en primera persona bajo el nombre de XIII, el cual, en este 2020 regresó con un remake que la verdad, pintaba bastante bien. Qué equivocados estábamos. Además de darnos cuenta de que el gameplay de esta propuesta simplemente no resistió el paso del tiempo, se nos presentó un producto plagado de bugs y glitches que hacían que jugarlo fuera casi imposible, esto sin mencionar que los cambios estéticos y en demás apartados de su presentación, se alejaban por completo de la obra original. Sin lugar a dudas, un gran ejemplo de cómo es no se deben de hacer remakes.

Tiny Racer (29)

Los juegos de MicroMachines siempre tendrán un lugar muy especial para todos los que crecimos en los años noventa, por lo que cualquier título moderno que se les parezca, suele llamar nuestra atención. Tiny Racer intenta justamente atraer a cualquiera que pueda sentir nostalgia por los coches en miniatura, la cosa es que en cuanto lo pones en tu Switch, te das cuenta de que estás ante una autentica estafa. Sé que poco podemos esperar de un juego de solo $10 dólares, pero nos sigue impresionando que algo tan mal logrado se esté vendiendo en la tienda de Nintendo. Sus horribles gráficas son lo de menos, el verdadero problema viene cuando te topas con sus espantosos controles y casi nulas mecánicas de juego. Un desastre total.