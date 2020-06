Los 5 juegos mejor calificados del Wii U

El Wii U es por mucho, el fracaso más grande que Nintendo ha experimentado desde el estrepitoso declive del Virtual Boy a mediados de los noventa. A pesar de lo anterior, la incomprendida consola lució una fuerte cantidad de exclusivas, las cuales, en su gran mayoría, fueron fuertemente apreciadas por la crítica especializada. Si no nos crees, acá te van los cinco títulos de esta plataforma con las calificaciones más altas en Metacritic. Esperamos tus comentarios al respecto.

Mario Kart 8 (88)

Nueva consola de Nintendo, nuevo juego de Mario Kart. A pesar de que el Wii U se encontraba atravesando por bastantes problemas comerciales en 2014, los cuales no le auguraban un largo ciclo de vida útil, la mina de oro de Nintendo apareció para levantar un poco el barco. Mario Kart 8 no solo fue un éxito casi instantáneo en la poco popular plataforma, sino que en poco tiempo comenzó a ser reconocido como el mejor título de la querida serie y claro, uno de los mejores representantes del género. Si nos lo preguntas, nos extraña verlo en este quinto lugar, pues sin duda alguna estamos frente a una de esas obras a las que es muy complicado encontrarle defectos reales.

Bayonetta 2 (91)

A lo largo de la generación pasada de consolas, Platinum Games se comenzó a convertir en este estudio desarrollador de culto por la manera tan especial en la que se aproximaba por diferentes frentes a los juegos de acción. Después de que junto con Sega, los padres de Astral Chain le dieran vida a la encantadora Bayonetta, el propio Nintendo saltó al ruedo para que la serie pudiera continuar. De forma bastante sorpresiva, Bayonetta 2 apareció como exclusiva del Wii U, dejado muy molestos a los fans que no tenían dicha consola pues justo como se esperaba, se nos entregó un nuevo hack & slash que todo lo que intentaba lo lograba de una gran forma y sí, la crítica no tardo en reconocerlo.

Super Smash Bros. for Wii U (92)

Sin lugar a dudas, los tiempos del Wii U fueron unos sumamente extraños para Nintendo y en general para el medio. Muchos aseguraban que la llegada de un nuevo Super Smash Bros. podría representar la última oportunidad de sobrevivir para la consola, pero en un extraño movimiento, unos meses antes, la nueva generación de esta saga aterrizó en 3DS. A pesar de lo anterior, todos sabíamos que la entrega principal era la del Wii U, misma que si bien, causó bastante furor al momento de su estreno, se sintió como algo que ya habíamos visto antes. La prensa se pronunció al respecto y dejó claro que sin importar cualquier otra cosa, se nos estaba dando un videojuego sumamente sólido en todas sus partes que por supuesto, se terminó convirtiendo en la base de su sucesor en Switch.

Super Mario 3D World (93)

La llegada de una nueva entrega de la serie principal de Mario en 3D, siempre es un suceso verdaderamente importante para todo el medio, pues básicamente estamos hablando del nombre que impulsa a su género hacia más y mejores cosas. Quienes no tenían un Wii U en 2013 simplemente veían ante sus ojos pasar algo llamado Super Mario 3D World, juego que en realidad, es mucho más divertido de lo que se ve. Tomando los nuevos fundamentos instaurados por Super Mario 3D Land en el 3DS, la nueva aventura del plomero más famoso del mundo los llevó hacia niveles mucho más elevados con ideas completamente originales que por supuesto, dejaron bien claro quién sigue y seguirá siendo el rey de la plataformas.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (96)

Fue tiempo de decir adiós. A pesar de todos los esfuerzos por hacer que el Wii U levantara, Nintendo no tuvo más opción que acelerar su propio cambio generación y para marzo de 2017, el ahora súper exitoso Switch estaba listo para estrenarse. Dicho asunto fue mucho más intenso, pues la nueva plataforma llegaba con el más que anticipado The Legend of Zelda: Breath of the Wild, juego que en realidad fue pensado para el Wii U. Si bien, se temía que la versión de Wii U fuera muy deficiente, nos topamos con que no, pues a pesar de que en efecto, corre a una menor resolución que la de Switch, tenemos un trabajo sumamente digno y disfrutable. Sobra decir el fenómeno mediático en el que se convirtió la nueva aventura de Link, al punto de ser llamado por muchos como uno de los mejores juegos de todos los tiempos.