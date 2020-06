Ubisoft tiene planeado lanzar cinco juegos AAA durante este año fiscal. Por el momento, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine y Gods & Monsters son los títulos confirmados por la compañía, de esta forma, el público ha especulado que el siguiente Far Cry será el quinto juego, algo que un nuevo rumor respalda.

Recientemente, el sitio Gamereactor.dk ha filtrado información sobre el siguiente juego en la serie de Far Cry. De acuerdo con el medio, Far Cry 6 sería revelado durante la presentación digital de la compañía, Ubisoft Forward, la cual se llevará a cabo el 12 de julio, y el juego se volverá a llevar a cabo en un entorno exótico, como la isla de Far Cry 3.

El juego debería de estar listo para llegar al mercado en 2021 y estaría disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y PC, por el momento no se habla de una versión para PS4 y Xbox One. De igual forma, existe la posibilidad de que Far Cry 6 sea el título que Ubisoft tiene planeado retrasar debido al impacto del COVID-19

Por el momento todo esto es sólo un rumor y no hay una confirmación oficial por parte de Ubisoft. Todo esto será aclarado el próximo 12 de julio, día en que se llevará a cabo Ubisoft Forward y sean revelados los planeas a futuro de la compañía. En temas relacionados, el anuncio de Assassin’s Creed: Valhalla estableció un nuevo récord para Ubisoft.

Vía: Tweak Town