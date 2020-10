Los 5 juegos mejor calificados del Nintendo DS

Una de las consolas más exitosas de todos los tiempos. Con todo y el riesgo que fue abandonar la marca “Game Boy”, la nueva propuesta de Nintendo se convirtió en un éxito casi instantáneo, demostrando que viejas ideas que les habíamos visto en cosas como el clásico Game & Watch, aún podían funcionar. La enorme popularidad del Nintendo DS causó que su catálogo de juegos fuera gigantesco, llenándose de muchos de dudosa calidad. Sin embargo, la portátil también estuvo repleta de joyas y a continuación te presentamos a los cinco títulos que mejores calificaciones ostentan en Metacritic.

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass (90)

A pesar de ser considerado por muchos como uno de los puntos no tan altos de la enorme franquicia a la que pertenece, esto claro, gracias a todos los experimentos que se hicieron a nivel de gameplay, en su momento, The Legend of Zelda: Phantom Hourglass cautivó a la crítica especializada. Siendo una secuela al legendario Wind Waker, esta nueva aventura de Link tenía una enorme responsabilidad con la cual cargar. Al final y a pesar de sus defectos, el juego terminó saliendo adelante, consiguiendo que de alguna forma, sus controles usando la pantalla táctil del DS funcionaran mucho mejor de lo que esperábamos.

Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story (90)

Una de esas series que todos los amantes de los RPG deberían de probar. Si eres de los que sigue esperando una secuela de Super Mario RPG, te informamos que existen varias de ellas gracias a Mario & Luigi de los ahora ya extintos Alpha Dream. Decidir cuál de todas sus entregas es la mejor puede ser complicado, pero creemos que todos los que las hemos experimentado, mayormente coincidimos en que su punto más alto se encuentra en Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story. Esta fabulosa aventura aprovecha de manera sensacional el hardware del DS, demostrando que la portátil siempre estuvo lista para grandes experiencias de todo tipo.

Mario Kart DS (91)

Después de lo bien que salió Super Circuit en el Game Boy Advance, Nintendo sabía que buena parte del futuro de Mario Kart se encontraba en las portátiles. Para lo que fue Mario Kart DS, la compañía fue un paso más allá, pues además de presentar a uno de los mejores juegos de esta adorada franquicia, comenzó a experimentar con el multiplayer online. La simple idea de jugar uno de estos títulos en internet era alucinante y lo mejor de todo es que funcionó como nadie lo esperaba. Decenas, sino es que cientos de horas se fueron frente a nuestras consolas de dos pantallas compitiendo contra amigos y contra desconocidos de todo el mundo.

Chrono Trigger (92)

No solo considerado por muchos como el mejor RPG japonés de todos los tiempos, sino como uno de los mejores videojuegos que el mundo haya visto. Un equipo de autenticas leyendas se reunió para la creación de Chrono Trigger, título que tomó por asalto al Super Nintendo en 1995 y que posteriormente fue llevado al Nintendo DS con una versión mejorada. Además de tener esta mágica aventura para llevar, este nuevo rostro del JRPG incluía cinemáticas bellamente animadas que nos volaron la mente y que claro, causaron que nos volviéramos a enamorar de él. Muy probablemente, esta versión sea la mejor manera de disfrutar a esta autentica pagina dorada en la historia de este medio.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars (93)

¿Juegos para adultos en el DS? La realidad es que de éstos hay muy pocos, pero varios de ellos son dignos de destacar como por ejemplo, Grand Theft Auto: Chinatown Wars. Así es, la enorme popularidad del la portátil de Nintendo, hizo que incluso Rockstar la volteara a ver para hacer un juego completamente dedicado a aprovechar su hardware. Esta especial entrega regresaba a las raíces de la amada saga de juegos de mundo abierto, presentando una vista aérea pero con mecánicas modernas que cambió bastante la manera en la que funcionaba la fórmula. El resultado es historia, dándonos una experiencia sin igual que muy probablemente jamás envejezca.