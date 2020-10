Ring Fit Adventure ya superó las ventas físicas de BOTW

Ring Fit Adventure está demostrando ser sumamente popular en Japón, tanto así que incluso ya superó las ventas físicas de uno de los lanzamientos de Switch más grandes hasta el momento: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Si has estado siguiendo las tablas de ventas japonesas, te habrás dado cuenta que Ring Fit Adventure se posicionó en tercer lugar la semana pasada, alcanzando un total de 1 millón 668 mil 834 unidades en la región. Desde entonces, Famitsu ha actualizado estas tablas para mostrar algunos títulos que no llegaron al top diez, revelando que Breath of the Wild ahora tiene un total de 1 millón 662 mil 966.

Por supuesto, hay varios factores en juego aquí. Vale la pena destacar que Ring Fit Adventure únicamente se puede comprar físicamente ya que incluye el Ring-Con y la correa para el Joy-Con, lo que significa que todas las ventas del juego son consideradas aquí. Breath of the Wild vendió muchas copias digitales también, mismas que no vienen incluídas en estas cifras, lo que significa que su gran total sería significativamente más grande.

Via: VG247