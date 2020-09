Los 5 juegos de 3DS mejor calificados de la historia

Hace unos días se dio el anuncio de que luego de casi una década desde que se lanzó oficialmente al mercado, la producción de la familia 3DS, que por supuesto incluye a los modelos de 2DS, terminaría su producción y con ello, se estaría llegando al final de una era. Así es, la amada portátil de Nintendo está llegando a su fin luego de una vida útil muy larga y sumamente memorable. Por tal motivo, decidimos presentarte a los cinco juegos que más altas calificaciones recibieron en todo este tiempo. ¿Cuál es tu Top 5 de títulos favoritos e 3DS?

Super Mario 3D Land (90)

Después de un complicado inicio gracias a su elevado precio, Nintendo sabía que necesitaba darle a los jugadores verdaderas razones para hacerse de su nueva portátil, por lo que apostó por una carta que normalmente suele darle muy buenos dividendos. Super Mario 3D Land se lanzó a finales del año de estreno del 3DS, esto con la importante misión de demostrar de qué era capaz el sistema y claro, mostrarnos cuál podría ser el camino de Mario en el futuro. El resultado fue un impresionante juego que mezclaba el mundo 2D y 3D de la serie de una forma sublime, demostrando de nueva cuenta el enorme dominio que la marca tiene sobre los platformers en tres dimensiones, esto sin mencionar que justamente funcionaba como Tech Demo de la capacidad 3D del 3DS.

Shovel Knight (90)

Podríamos que decir que si bien, el 3DS recibió a varios juegos independientes a lo largo de su vida, nunca fue una consola que precisamente se identificara con ese tipo de títulos, sin embargo, hubo uno que puso todos sus esfuerzos en sacar lo mejor de este hardware. Estamos hablando del ahora mundialmente famoso Shovel Knight, juego que llegó inesperadamente para convertirse en un clásico instantáneo de la portátil. Ex empleados de WayForward apostaron por un proyecto propio bajo el nombre de Yacht Club Games, estudio que por medio de una súper exitosa campaña de Kickstarter, logró financiar el proyecto que le daría vida al caballero de la pala. El resto es historia, pues se nos entregó un increíble platformer de acción que además de hacerle tributo a agrandes series del pasado, dejaba claro que su género y estilo en general, podían seguir siendo muy relevantes.

The Legend of Zelda: A Link Between Worlds (91)

Desde tiempos del Game Boy, las entregas portátiles de The Legend of Zelda demostraron estar a la altura de sus hermanas mayores, incluso para algunos, éstas cuentan con una magia especial que no se puede replicar de otra manera. Durante la era del 3DS, Nintendo decidió hacer un movimiento osado con la nueva aventura de Link al presentarnos la secuela de uno de los juegos más queridos de todos los tiempos: The Legend of Zelda: A Link to the Past. En medio de todo el furor por la llegada del PS4 y Xbox One, The Legend of Zelda: A Link Between Worlds hizo su debut, apostando por regresar a los fundamentos de la serie. Vaya sorpresa la que nos llevamos al ver que Nintendo no había perdido el toque sobre cómo es que Zelda funciona en un ambiente de dos dimensiones, esto claro, siendo mezclado con 3D que funcionó a la perfección. Otra memorable aventura se había sumado al enorme renombre de la franquicia.

Fire Emblem: Awakening (92)

Como serie, Fire Emblem tardó en arrancar en América. A pesar de que en Japón su nombre era bien conocido desde sus tiempos en el Famicom, no fue sino hasta que Super Smash Bros. Melee nos presentó a algunos de sus personajes que esta parte del mundo comenzó a saber de él. Tras varios intentos no tan bien recibidos en el Game Boy Advance, Game Cube y Wii, finalmente llegó el título que hizo que todo despegara. Gracias a su abrumadora calidad en todos los apartados, Fire Emblem: Awakening se convirtió en el inicio de un intenso romance entre la saga y muchos jugadores occidentales. El 3DS fue esa casa en la que la relación prosperó y dio paso al resto de los juegos que fuimos viendo más adelante.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D (94)

La gran leyenda. Uno de esos juegos que marcó a jugadores y a no tan jugadores. Uno de esos títulos de los que se seguirá hablando dentro de mucho tiempo en el futuro. En un movimiento un tanto inesperado, Nintendo decidió usar al 3DS para darle un lavado de rostro a uno de sus grandes iconos. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D fue puesto en la portátil para que volviéramos a vivir la gran aventura. El trabajo que la gente de Grezzo hizo con este remake visual del clásico del Nintendo 64 nos dejó más que contentos, pues por un lado respetaba enormemente el material fuente y por el otro, lograba hacerlo lucir moderno y sumamente fresco. Es curioso que hasta el momento, esta versión se mantenga como exclusiva de la famosa portátil.