El Nintendo 3DS ha sido descontinuado

Nueve años después de su lanzamiento oficial, tal parece que Nintendo por fin ha decidido descontinuar el 3DS. Durante las últimas horas, varios usuarios de Twitter en Japón descubrieron que el sitio oficial de la compañía en su región señalaba “fuera de producción” bajo el nombre de todas las consolas pertenecientes a la familia del 3DS.

Por otro lado, la página de Estados Unidos ni siquiera hace mención a la consola portátil. Este inesperado cambio afecta al 3DS, New 3DS, New 3DS XL, New 2DS XL y 2DS. Esto es algo que eventualmente iba a suceder, pero los fans no esperaban que sucediera de una forma silenciosa sin previo aviso formal.

A pesar de tener un par de problemas durante su lanzamiento en 2011, el Nintendo 3DS logró salir adelante después de una reducción de precio y la llegada de juegos como Mario Kart 7 y Super Mario 3D Land a la plataforma. En total, el 3DS logró vender más de 75 millones de unidades a nivel mundial, algo que ayudo a Nintendo durante el difícil periodo que atravesaron con el Wii U.

Con la llegada del Switch, consola híbrida, no había necesidad de un 3DS. Con más de 61 millones de unidades vendidas actualmente, es muy probable que la nueva consola de Nintendo sobrepase las ventas de su última portátil en los próximos meses. En temas relacionados, Nintendo ha confirmado que ya están trabajando en su siguiente consola. De igual forma, veremos más juegos en Switch el siguiente año.

Vía: Nintendo