Los 5 anuncios más destacados de E3 2021

Se ha ido una edición más de la Electronic Entertainment Expo. Sin duda alguna, E3 2021 fue especial si se le compara con otros momentos del evento, pues por la propia situación en la que seguimos, todo se tuvo que hacer de manera remota. En este año tuvimos puntos altos, pero también momentos sumamente bajos que nos han dejado con un sabor de boca bastante mixto. Como sea, noticias hubo y algunas de mucha relevancia. Ahora que todo ha concluido y nos podemos detener un segundo a analizar lo que nos ha dejado este E3, decidimos listar para ti los cinco anuncios o revelaciones más destacadas. Esperamos tus comentarios para que por supuesto, nos cuentes cuál fue tu momento favorito, así como el que menos te gustó.

Elden Ring

Luego de haber sido revelado durante E3 2019, la sed de los fans por saber más sobre el nuevo proyecto de Hidetaka Miyazaki y FromSoftware, solo ha venido en aumento, esto claro, también acentuado por el hecho de que el famoso George R. R. Martin está involucrado en el proyecto. Justo como se venía rumoreando desde hace meses, este E3 2021 fue el momento en el que sabríamos más de este esperado juego. Así, justo para cerrar el stream especial del Summer Game Fest, finalmente se nos mostró un nuevo avance con gameplay de Elden Ring, además de que de manera bastante sorpresiva, se nos anunció que estará llegando el próximo 21 de enero para PS4, PS5, Xbox One y los nuevos Xbox. Nos comemos las uñas por ya tenerlo entre nuestras manos.

Forza Horizon 5

Sin lugar a dudas, uno de los platos fuertes de este E3 2021 fue la presentación que Xbox hizo en conjunto con Bethesda, su más reciente adquisición. Para fortuna de todos nosotros, la conferencia terminó siendo bastante sólida con varios anuncios de consideración, sin embargo, podemos decir que la revelación de Forza Horizon 5 fue la que se llevó las palmas. Además de que se confirmaron los rumores de que esta nueva entrega nos llevará a México para visitar sus espectaculares paisajes de todo tipo, se enseñó qué tal lucía corriendo en un Xbox Series X. Sobra decir que nuestras quijadas se fueron al piso al ver lo que Playground Games está logrando en términos gráficos. Lo bueno es que no tendremos que esperar tanto para experimentar este título, pues está programado para llegar el siguiente 22 de noviembre.

Halo Infinite

Una de las más grandes incógnitas que se viven actualmente en la industria. La revelación de Halo Infinite hace unos meses generó muchísimas dudas y preocupación entre los fans, esto por el estado tan precario en el que lucía el juego. Al final, no se le pudo tener como titulo de estreno para la llegada del Xbox Series X y Series S, poniendo su lanzamiento para el final del año en curso. Debido a lo anterior, este E3 sería crucial. Pues bien, llegó el evento y se nos anunció que su modo multiplayer será completamente gratuito para todos, sin embargo, no se dijo más sobre su modo de historia, solo que sigue en pie para estrenarse a finales de 2021.

Metroid Dread

Momento de júbilo en E3 2021. Luego de que nos encontráramos un poco decepcionados por lo que venía siendo el evento, fue momento de que Nintendo apareciera. Sí, el desarrollo de Metroid Prime 4 sigue retrasado y en etapas tempranas, pero eso no quiere decir que no veremos más de Samus. En una movida que pocos vieron venir, la compañía de Mario anunció Metroid 5 bajo el nombre de Metroid Dread, nuevo título 2D de la adorada serie que está a cargo de Mercury Steam, estudio que hace unos años hizo un sensacional trabajo con Metroid: Samus Returns en el 3DS. Lo mejor es que además de que esta nueva entrega luce espectacular, estará llegando muy pronto. Tan pronto como el siguiente 8 de octubre en exclusiva para el Switch, claro.

Nuevo The Legend of Zelda

Sí, todos estábamos muy emocionados por el nuevo Metroid, el nuevo WarioWare, el remake de Advance Wars y demás, pero ¿dónde estaba Zelda?. Justo como se esperaba, el Nintendo Direct cerró con Eiji Aonuma en pantalla, quien luego de hablar brevemente de lo que viene para Age of Calamity y de presentar el Game & Watch por el 35 aniversario de la serie, finalmente reveló el nuevo avance en video de la secuela de Breath of the Wild. En dicho tráiler pudimos apreciar gameplay y más del concepto que tendrá este más que esperado título, el cual, según parece, tendrá una relación muy especial con el cielo. Lo malo fue que seguimos sin saber su nombre oficial, además de que solo se anunció que está programado para salir en algún punto de 2022.