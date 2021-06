BOTW 2 ya tiene nombre oficial, pero Nintendo no lo comparte para evitar spoilers

Después del nuevo tráiler de Breath of the Wild 2, el cual fue publicado el día de ayer, las teorías del juego no se hicieron esperar y las especulaciones van hacia todos los lados posibles. Sin embargo, hay un elemento que no fue proporcionado por Nintendo, justamente para evitar algún tipo de spoiler, nos referimos al nombre. De acuerdo con la compañía japonesa, esta secuela sí tiene un título, pero aún no es momento de conocerlo.

En una entrevista con IGN, Bill Trinen, responsable del Nintendo Treehouse, mencionó que la secuela de Breath of the Wild ya tiene un nombre oficial. Sin embargo, la compañía no ha compartido esta información, debido a que podría revelar algunos detalles sobre la historia. Esto fue lo que comentó:

“Sobre por qué nos guardamos todavía el nombre, simplemente tendrán que permanecer atentos, porque, obviamente, los nombres de los Zelda tienen su importancia. Esos subtítulos… empiezan a dejar pequeños pedacitos y pistas sobre lo que tal vez va a ocurrir. [Breath of the Wild 2] va a ser su abreviatura, y es normal que la gente quiera tener una forma reconocible de denominarlo. Nosotros lo seguiremos llamando ‘la secuela de Breath of the Wild’”.

Aunque es cierto que los nombres de los juegos tienen una gran importancia, la verdadera naturaleza de los títulos normalmente se descubre hasta cierta parte en la historia, y rara vez hacen un gran spoiler. Esperemos que esta información sea compartida lo más pronto posible.

La secuela de Breath of the Wild llegará en algún punto del 2022. Sin embargo, esto podría cambiar en un futuro.

Vía: IGN