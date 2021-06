Nintendo aclara que su objetivo es lanzar la secuela de Breath of the Wild en 2022, pero…

Durante el Nintendo Direct de E3 2021, la Gran N finalmente mostró el primer gameplay para la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que acabó con una ventana de lanzamiento en 2022. Sin embargo, esto no significa que el juego vaya a salir necesariamente el próximo año y acá aclaramos por qué.

En un comunicado de prensa publicado después del Direct, Nintendo aclara que “su objetivo es lanzar BOTW 2 en 2022”, es decir, en ninguna parte confirman que sí vaya a salir ese año.

“El comunicado de prensa de Nintendo aclara que BOTW 2 está “apuntando” por salir en 2022, lo cual significa que lo veremos en 2023.”

Nintendo press release makes very clear that BOTW2 is “aiming” for 2022 which means we’ll see it in 2023 pic.twitter.com/lRsXtr5g5a — Jason Schreier (@jasonschreier) June 15, 2021

Una cosa es decir que sí va a salir en 2022, y la otra es decir que “quieren que salga en 2022”. De igual forma, es importante recordar el disclaimer que se mostró al inicio del Direct:

“Debido al COVID-19, cualquier información y fechas mostradas durante el evento son sujetas a cambio.”

Esperemos que el juego sí salga en el próximo año, pero lo mejor es no emocionarnos antes de tiempo.

Via: Jason Schreier