Los 11 mejores RPG de PS4

A pesar de que algunos consideraban que este género había perdido relevancia hace muchos años, la realidad es que los juegos de rol siguen siendo todo un pilar dentro del medio. Ahora que nos acercamos peligrosamente al final de la vida del PlayStation 4, nos pareció interesante hacer una lista de los que para nosotros, son los 11 mejores RPG disponibles en la actual consola de Sony. Esperamos tus comentarios al respecto y a que nos cuentes cuáles son tus favoritos.

Valkyria Chronicles 4

Si bien, Sega ya no es ni la sombra de lo que fue en los años noventa, por ejemplo, la realidad es que la gran marca japonesa se mantiene vigente dentro del medio con pocos lanzamientos que de vez en cuando nos recuerdan su época dorada. Hace un par de años de manera bastante sorpresiva se lanzó Valkyria Chronicles 4, continuación de una de las series más queridas de RPG tácticos. Por supuesto que el tiempo que había estado guardada nos hizo dudar sobre un regreso triunfal, sin embargo, el estudio desarrollador se fue por la tradición y nos entregó el juego que justo estábamos esperando todos los fans. Un increíble sistema de combate con interesantes adiciones y una historia que nos cautivó, fueron algunos de los grandes factores de este título de rol.

Dragon Age: Inquisition

Después de un doloroso y muy largo proceso de desarrollo por la imposición de EA para usar a Frostbite como motor de desarrollo, de alguna manera, BioWare logró sacar adelante al proyecto. Dragon Age: Inquisition fue esa carta de disculpas luego de que la segunda entrega de la serie se quedara corta en todo sentido. Los también padres de Mass Effect habían demostrado su valía de nueva cuenta como uno de los estudios más importantes de todo el mundo si hablamos de interpretar a los RPG en occidente. A pesar de tener algunos problemas técnicos aquí y allá, la realidad es que este tercer juego de la franquicia nos dejó más que satisfechos gracias a una épica campaña y a sidequests que siempre se sintieron relevantes. Ahora habrá que ver si en algún punto se consigue tener lista la ya anunciada cuarta entrega.

The Outer Worlds

Obsidian Entertainment, ahora parte de los Xbox Game Studios, lleva ya varios años demostrando una valía de consideración, pues además de haber lucido sus raíces con juegos como Pillars of Eternity, también ha dejado claro que tiene un enorme talento para hacer Fallout incluso mejor que el propio Bethesda. Luego de que hace unos años se nos entregó el fabuloso Fallout New Vegas, este ahora famoso estudio nos maravilló el año pasado con The Outer Worlds, RPG en primera persona que simplemente no le pide nada a proyectos de mucho mayor presupuesto. Es bonito saber que en el medio, el dinero y los recursos no lo son todo. La pasión y gusto por hacer un juego se sigue imponiendo en temas de calidad.

Final Fantasy VII Remake

Desde que en 2015 Square Enix anunció el proyecto, sabíamos que el tratamiento que se le daría a uno de los más grandes JRPG de todos los tiempos sería sumamente especial. Sí, la espera fue larga pero indudablemente ha valido la pena. Nomura y Kitase tomaron a su gran obra maestra no solo para traerla a la modernidad, sino para darle una interpretación completamente nueva en básicamente todos sus niveles. La cantidad de nuevas cosas que Final Fantasy VII Remake pone sobre la mesa es verdaderamente abrumadora, pues estamos frente a un juego que no solo se ve y se escucha espectacularmente bien, sino uno que propone mucho en temas de sistemas de combate y claro, narrativa. Uno de esos juegos imperdibles seas o no fanático del género.

Persona 5 Royal

Luego de que hace unos años Persona 5 llegara a este lado del mundo para indudablemente, convertirse en uno de los mejores JRPG de los último años, Atlus, como es su costumbre, vio que había bastante área de mejora en su ya de por sí espectacular juego. De esa forma, en este 2020, nos está llegando Persona 5 Royal, versión mejorada y sobre todo aumentada del título original. Además de que estamos hablando de varios cambios que hacen que la experiencia sea mucho más cómoda y llevadera, tenemos importantes añadidos en temas de narrativa, desde personajes nuevos para los Phantom Thieves, hasta un semestre completamente nuevo. Si tienes un PS4, este juego en específico es uno que no debe faltar en ninguna colección.

Dark Souls III

FromSoftware se ha convertido en uno de los estudios más importantes por la fuerte influencia que el trabajo de Hidetaka Miyazaki ha dejado impresa en todo el medio. Después de dos espectaculares entregas y claro, la grata sorpresa que resultó ser Bloodborne, llegó el momento de conocer a Dark Souls III, juego que parecía no podría mejorar lo conseguido por sus antecesores pero que de alguna manera, logró refinar una fórmula que ya era considerada por muchos como casi perfecta. Además de la sensacional aventura principal, se nos deleitó con una gran expansión que le vino a dar mucha más vida a toda esta experiencia. La realidad es que los RPG de acción, sobre todo los japoneses, jamás han vuelto a ser los mismos desde el nacimiento de Dark Souls.

Dragon Age XI: Echoes of an Elusive Age

La tradición es algo que siempre debemos celebrar y qué mejor que hacerlo con un juego de la serie que en realidad, fue la encargada de darle forma a lo que actualmente conocemos como JRPG por turnos. Square Enix y Yuji Horii se han encargado de preservar las bases más puras del género y a la vez, hacerlo sentir como si fuera parte de una idea y concepto completamente nuevo. Para prueba tenemos al espectacular Dragon Age XI: Echoes of an Elusive Age, aventura que se ha quedado guardada en nuestros corazones para siempre y que además, nos recuerda lo importante que es que algunas cosas no cambien nunca. Sí, la innovación es necesaria dentro del medio pero también es muy importante que no se nos olvide de dónde es que salieron esas cosas que tanto queremos.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom

Durante la era del PlayStation 3 fuimos testigos de una de las colaboración más llamativas de los últimos años. El legendario Studio Ghibli aceptó trabajar con los genios de Level-5 para la creación de un nuevo RPG. Así fuimos testigos del nacimiento de Ni no Kuni: Wrath of the White Witch, increíble juego que por supuesto, merecía una secuela. A pesar de que para Ni no Kuni II: Revenant Kingdom los padres de Porco Rosso no participaron de manera oficial, todo el arte, estilo y encanto de la famosa productora de largometrajes animados se mantuvo. Además, el estudio desarrollador reinventó el sistema de combate para tener algo más apegado a la acción sin dejar de lado los elementos de estrategia propios del género. Una de esas aventura que nunca se nos van a olvidar.

Bloodborne

Dark Souls fue una saga que vino a cambiar para siempre al medio, incluso creando un subgénero que actualmente podría ser considerado como uno de los más influyentes de la última década. Cuando el PS4 estaba viviendo sus primeras etapas de vida, Sony logró un acuerdo con FromSoftware para que su consola recibiera a una de las exclusivas más aclamadas de toda la generación. Sí, Bloodborne tomaba todos los elementos y fundamentos de la mítica franquicia de Hidetaka Miyazaki, pero las mezclaba con ideas propias para dar como resultado a uno de esos juegos que han quedado para la posteridad. Todo su tétrico estilo visual, espectacular diseño de niveles y claro, ese combate que todo el tiempo te invita a ser agresivo para poder salir adelante en un mundo que todo el tiempo está intentando acabar contigo, son solo algunos de los elementos que nos enamoraron de este título.

Monster Hunter World

La serie de Monster Hunter siempre ha sido de suma importancia para Capcom, sobre todo en Japón, en donde desde su nacimiento ha sido un verdadero fenómeno, sin embargo, por alguna razón, la franquicia no había conseguido cautivar al mercado occidental. Dicho asunto cambió por completo con el espectacular Monster Hunter World, súper producción que tomó desprevenidos a muchos y que en poco tiempo los convirtió en apasionados fanáticos de todo este universo. Muy probablemente, todo su combate lleno de acción y adrenalina, mezclado con profundos elementos de RPG, fue lo que al final cautivó a los nuevos usuarios que le daban una oportunidad al caza monstruos. Ni qué decir del espectacular trabajo que se hizo con su expansión, Iceborne.

The Witcher 3: Wild Hunt

Los RPG occidentales también siempre han sido muy importantes para la historia de este medio, pero podríamos decir que en los últimos años sufrieron de una especie de caída, esto claro, con intensas luces del tamaño de Skyrim, por ejemplo. En la fría Polonia, un estudio conocido como CD Projekt RED venía trabajando una franquicia de RPGs no tan conocidos que durante esta generación, se convirtieron en verdaderas luminarias. La razón se llamó The Witcher 3: Wild Hunt, no solo uno de los mejores exponentes del género, sino muy probablemente, uno de los mejores juegos de todos los tiempos. Su basto e interesante mundo, retorcida narrativa excelentemente bien escrita, sofisticado sistema de combate y mucho más, hacen de este título una de las páginas doradas de nuestro amado pasatiempo.