Death Stranding en PC ha sido retrasado

A finales de marzo de este año, un empleado de Kojima Productions dio positivo a COVID-19, esto provocó el cierre temporal del estudio. Como consecuencia, Hideo Kojima y su equipo cancelaron su participación en GDC, y el día de hoy se ha dado a conocer que la versión para PC de Death Stranding se ha retrasado poco más de un mes.

Originalmente esta versión estaba planeada para el 2 de junio de este año, sin embargo, para permitir que los empleados que trabajan desde casa tengan el suficiente tiempo para desarrollar este port, Death Stranding ahora llegará a PC el próximo 14 de julio 2020. Este fue el mensaje que emitió Kojima Productions:

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) April 21, 2020