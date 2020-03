El Modo Fotografía ya disponible en Death Stranding

Después de que los fans de Death Stranding se enteraran que el juego recibiría un modo fotográfica para su versión en PC, no tardaron en hacerle saber a Hideo Kojima y compañía que también querían que este modo llegara al PS4. Poco después, Kojima Productions confirmó la llegada de dicho modo a la consola de Sony, y ahora finalmente está disponible.

Para descargarlo, debes actualizar el juego a la versión 1.12, que pesa cerca de 1GB. Por medio de Twitter, la compañía confirmó que este parche incluye el anticipado Modo Fotografía para Death Stranding:

I know you all have been waiting for this. The latest update (v.1.12) for #DeathStranding is now available, and features Photo Mode! Change angles, colors, frames, expressions and more! What will you snap?#TommorrowIsInYourHands pic.twitter.com/whPvRDVG2u

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) March 31, 2020