Atlus quiere saber si te gustaría tener Persona 5 Scramble en Occidente

Persona 5 Royal finalmente está disponible en nuestra región, y Atlus quiere saber si también quisieras que Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers llegar a esta parte del planeta. Por medio de una nueva encuesta, sus desarrolladores te preguntan lo siguiente: “¿Qué tan interesado estarías en comprar Persona 5 Scramble si fuera a debutar en Occidente?”

The Persona 5 Royal Player Survey includes a question asking users how interested they would be in buying Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers if it were released in the West. #P5S pic.twitter.com/CKq5gyWzku

— Persona Central (@Persona_Central) March 30, 2020