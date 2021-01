Los 11 juegos que más esperamos de 2021

¡Arrancó un nuevo año! 2021 llega con un montón de retos por delante y claro, muchísimas ilusiones, sobre todo si hablamos de videojuegos, pues la industria simplemente no para y en los siguientes 12 meses, parece que nos seguirá sorprendiendo. Sabemos bien que en términos de fechas de estreno todo puede pasar, sin embargo, ya tenemos un mapa algo trazado que nos deja entrever más o menos qué es lo que nos espera por delante. La buena noticia es que la cosa pinta verdaderamente bien y seguramente, este año será en el que tanto el PS5, como los nuevos Xbox, comiencen a despegar. Sin más, acá te va la lista de los juegos de 2021 que para nosotros, debes de tener muy presentes en tu radar.

Resident Evil: Village

Siempre hablar de una nueva entrega de la línea principal de Resident Evil es muy importante, más después del gran éxito en todo sentido que resultó ser el séptimo juego numérico. Ahora, para este octavo título, Capcom ha decidido irse por simplemente llamarlo Resident Evil: Village, el cual, desde que fue mostrado por primera vez hace unos meses, nos ha dejado cautivados y con muchas ganas de saber más de él, pues es innegable el interesante sabor que presenta y que nos recuerda mucho a la vibra de Resident Evil 4. El juego aún no tiene fecha exacta de llegada, pero sabemos que se buscará estrenar este 2021 en PC, PS5, y Xbox Series X|S.

Horizon: Forbidden West

Sin lugar a dudas podríamos decir que Guerrilla Games se graduó definitivamente cuando hace ya cuatro años, nos cautivó con Horizon: Zero Dawn, nueva IP que dejó impresionados a propios y extraños por sus altísimos niveles de producción y claro, un gameplay que estableció muchísimos nuevos parámetros para lo que conocemos como juegos de mundos abiertos modernos. De manera sorprendente, se ha confirmado que este juego además de llegar al PS5, también tendrá una versión de PS4. Por el momento seguimos sin saber exactamente cuál será el día en el que lo estemos jugando, pero se estima que su estreno se dé entre el tercer y cuarto cuarto de este año.

Hogwarts Legacy

La franquicia de Harry Potter, sobre todo en el mundo de los videojuegos, sigue teniendo un futuro incierto. El mal paso que se ha tenido en el cine últimamente con la nueva saga, seguramente ha provocado que quienes están encargados de ella, duden en más de una ocasión sobre qué camino tomar. A pesar de todo esto, ya sabemos que la gente de Avalanche junto con Warner Bros., se encuentran trabajando en un título original del mundo de J.K. Rowling bajo el nombre de Hogwarts Legacy, el cual, al ser un RPG, indudablemente luce prometedor. Por el momento solo sabemos que llegará en algún punto de este año tanto a PC, como a consolas de pasada y actual generación.

Deathloop

Arkane Studios es sinónimo de enorme calidad. Su trabajo con la serie de Dishonored y claro, con el más reciente Prey, nos hace sentir una enorme emoción por todo lo que puedan estar haciendo nuevo. Desde hace ya casi dos años conocemos a Deathloop, proyecto de este talentoso estudio que la verdad, no podría verse mejor. Lo interesante aquí es que a pesar de ser una marca parte de Bethesda, compañía que hace poco fue comprada por Microsoft, este juego será una exclusiva temporal del PS5, asunto que llama mucho la atención. Se espera que el juego esté llegando el próximo 21 de mayo a la consola de Sony y tentativamente, también con una versión para la PC.

Ghostwire: Tokyo

Tango Gameworks es el estudio que Shinji Mikami, padre de Resident Evil, fundó luego de su paso por Capcom y Platinum Games. La compañía fue tomada por Bethesda y luego de las dos excelentes entregas de The Evil Within, se prepara para su primera proyecto totalmente enfocado en la nueva generación de consolas. Contrario a lo que muchos esperaban, este juego no se va por el terror, más bien apostará por la acción en primera persona con ideas que lucen verdaderamente locas. Ghostwire: Tokyo estará siendo estrenado en algún punto de este 2021 como exclusiva del PS5 y con una versión para PC.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Insomniac Games se ha convertido en la nueva joya de Sony. Después de habernos impresionado con lo que fue Marvel’s Spider-Man de 2018, la compañía finalmente decidió absorber de manera definitivamente a este talentoso estudio que como todos sabemos, se encuentra trabajando en una nueva entrega de la serie por la que en realidad, todos los conocimos. Ratchet & Clank: Rift Apart llegará como una total exclusiva del PS5 por la forma en la que aprovechará las características de la nueva consola. Por el momento seguimos sin saber su día exacto de lanzamiento, pero se espera se esté estrenando a más tarde en el segundo cuarto de este año.

The Medium

Después de que todos lo esperáramos como la única exclusiva importante de consola para estrenar nuestro Xbox Series X|S, The Medium se tuvo que retrasar para pulir algunos temas de su desarrollo. La verdad es que la propuesta de Bloober Team luce sensacionalmente bien, esto por la forma en la que según parece, presentarán una nueva visión para los juegos de terror. Incluso contará con música de Akira Yamaoka, famoso compositor por su trabajo con Silent Hill. Lo bueno es que la espera por este juego que por cierto, también llegará a PC, será muy corta, pues está programado para salir el próximo 21 de enero.

Monster Hunter Rise

Ya se habían tardado. Desde que Monster Hunter World se convirtió en todo un fenómeno hace un par de años, se esperaba que Capcom aprovechara la inercia de la serie en esta parte del mundo, para lanzar una entrega completamente nueva para el Nintendo Switch. Ahora sabemos que ese juego llevará por nombre Monster Hunter Rise y sí, luce más que increíble. La buena noticia es que sabemos ya un montón de cosas sobre el título, incluida su fecha de estreno, la cual, se estará dando el próximo 26 de marzo como una exclusiva total de la consola de Nintendo, misma que por cierto, simplemente no deja de vender.

Bravely Default II

Si eres de los amantes de los RPG, sobre todo de aquellos que están hechos para llevar en una portátil, entonces estamos seguros de que el nombre de Bravely Default significa mucho para ti. Después de dos maravillosas entregas en el 3DS, Bravely Default II estará debutando como una exclusiva completa del Nintendo Switch, esto claro, bajo la batuta de Square Enix y de todo el equipo que ha estado al frente de esta serie. Su llegada está programada para darse el próximo 26 de marzo, día que por supuesto, ya tenemos más que reservado en nuestros calendarios. Por cierto, es posible bajar un demo del juego actualmente de manera gratuita.

Shin Megami Tensei V

Después de muchísimas variaciones y spin-offs, Atlus finalmente está listo para lanzar una nueva entrega numérica de su muy exitosa serie de RPG. Shin Megami Tensei V fue anunciado de manera sorpresiva hace unos meses, confirmando lo que ya muchos veníamos anticipando: la saga se mantendrá como exclusiva de la consolas de Nintendo. Sí, luego de que su cuarta entrega no saliera del 3DS, este quinto título solo llegará por ahora al Nintendo Switch. Aún no sabemos el día exacto en el que esto sucederá, pero ya se confirmó que estará pasando en este 2021. Sin lugar a dudas, será un día muy importante para el rol japonés.

Axiom Verge 2

Nuestra lista de los juegos que más esperamos de este 2021, simplemente no podía estar completa sin la representación de algún juego independiente. Después de haber saltado a la fama con lo que fue el primer Axiom Verge hace ya unos años, Thomas Happ está de regreso con Axiom Verge 2, juego que supuestamente saldría en 2020, pero que por motivos que desconocemos, se tuvo que retrasar a algún punto de 2021. Por ahora sabemos que el juego se estará lanzando en el Switch, pero no se ha dicho nada de otras plataformas. Solo esperamos que sea tan bueno como su antecesor.

Bonus

Halo: Infinite

Sin lugar a dudas, uno de los más grandes dramas del 2020. Después de que Microsoft finalmente mostrara gameplay directo de la próxima aventura de Master Chief, se dio una muy negativa reacción por parte de la comunidad, sobre todo por cómo es que lucía el juego en la parte gráfica. Dicho asunto sumado seguramente con un montón de complicaciones internas, provocaron que la promesa de tener Halo Infinite para estrenar nuestros nuevos Xbox, no se pudiera cumplir. La cosa es que el juego ni siquiera se ve cerca, pues de acuerdo con la última información dada, se estará lanzando en algún punto del final de este 2021. Nos seguiremos mordiendo las uñas para poder jugar el nuevo Halo.