PlayStation gastó más en publicidad durante 2020 que Xbox y Nintendo juntos

Un nuevo estudio señala que PlayStation fue la compañía de videojuegos que más dinero gastó en publicidad durante el 2020 en Estados Unidos. El reporte también menciona que Sony invirtió más dinero en este aspecto que Microsoft y Nintendo juntos.

De acuerdo con Venture Beat, quienes han publicado un informe sobre el gasto de recursos dedicados para publicidad en Estados Unidos a lo largo de 2020, se estima que se invirtieron $270.8 millones de dólares entre 34 diferentes compañías. Esto representa un descenso del 24% en comparación con 2019. De esta cantidad, PlayStation abarca el 40.7%, es decir, cerca de $110.1 millones de dólares, dinero que se usó en 33 anuncios diferentes a nivel nacional, en más de 12 mil ocasiones, para un total estimado de 4.4 mil millones de reproducciones.

De esta forma, el comercial de The Edge: Play Has No Limits, el cual está dedicado al PlayStation 5, fue el video publicitario más caro, ya que costó alrededor de $14.1 millones de dólares. De igual forma, éste fue retransmitido en juegos de la NFL, NBA y fútbol.

En comparación de los $110.1 millones de dólares, Xbox abarca solo el 9.4% del total, es decir, cerca de $25.4 millones de dólares, los cuales se usaron para 18 anuncios que se emitieron más de 2,900 veces, para un total estimado de 1.2 mil millones de visualizaciones. La mayoría de estos anuncios fueron emitidos durante el último trimestre del año, ya que estaban enfocados hacía el Xbox Series X|S.

Por último, pese a que Nintendo se posiciona en el segundo puesto de esta lista al abarcar el 28.6% del total, Venture Beat no proporciona datos en específico. Esta gráfica también nos demuestra qué tan activas estuvieron las compañías en 2020, ya que las cinco empresas que más dinero invirtieron en publicidad el año pasado, se encargaron de publicar juegos de forma constante y, en el caso de Sony y Microsoft, lanzar una nueva consola.

Vía: Venture Beat.