Lance Reddick recibirá homenaje en Horizon Burning Shores

Hace pocos días, el famoso intérprete del policía Cedric Daniels en la serie de The Wire, falleció por causas naturales, heredando un vasto legado en el mundo del entretenimiento al ser sumamente reconocido en el cine, la televisión y por supuesto, los videojuegos.

Durante su paso por Hollywood encarnó a un sinfín de personajes, pero en la memoria de la comunidad geek, permanecerá Charon, el mítico conserje del Hotel Continental, en la saga de John Wick, cuya cuarta parte acaba de estrenarse alrededor del planeta.

El talento de Reddick no sólo se limitó a las pantallas grande y chica, sino que también fue partícipe en la industria de los juegos de video, dando muy buenos resultados y ganándose el cariño del público por su papel en 50 Cent: Blood on the Sand como Derek Carter, y en Payday 2, bajo el nombre de Charon.

Asimismo, Lance Reddick se inmortalizó por dar vida al comandante Zavala en el universo de Destiny desde 2014 hasta nuestros días, además de fungir como Martin Hatch en el exitoso y olvidado Quantum Break, desarrollado por Remedy Entertainment y publicado por Microsoft.

Reddick también hizo lo propio con Sylens, el viajero e investigador que habita en el universo de Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West, resultando el fundador de Eclipse y los Hijos de Prometeo, además de ser un aliado de Aloy para descubrir la verdad detrás de las máquinas y el destino de los Antiguos.

En el tintero quedó el rol que arroparía como Hellboy en Hellboy: Web of Wyrd, un título roguelike desarrollado por Dark Horse Comics y el propio autor de esta icónica licencia, Mike Mignola. Respecto a tal producción existe muy poca información y hasta el momento, no se ha definido una fecha de estreno concreta.

Netflix también recurrió a los servicios de Lance Reddick para que se transformara en Albert Wesker en la serie de Resident Evil de dicha casa productora, la cual fue un rotundo fracaso al haber variado drásticamente tanto las apariencias como la historia de la legendaria franquicia de Capcom.

La partida de este mundo del multicitado histrión deja un hueco en el sector del ocio digital, sin embargo, el videojuego Horizon Forbidden West: Burning Shores y el largometraje Percy Jackson and the Olympians servirán como un homenaje póstumo para el célebre actor, aunado a las diversas muestras de cariño que expresó la familia virtual de Destiny en un evento virtual.