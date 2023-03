Los últimos minutos de Ash en el anime de Pokémon

Después de bastantes años al aire, el final del anime de Pokémon ha llegado, al menos para su personaje principal, Ash Ketchum, quien ha estado junto a muchas generaciones de juegos y regiones. Y es que justo hace algunas horas se estrenó el capítulo que da conclusión a la historia con el regreso de personajes conocidos y un nuevo viaje en el horizonte.

Así mediante las redes sociales se ha compartido el último fragmento de dicho episodio, mismo en el que vemos a Ash tomar el camino hacia convertirse en el maestro definitivo de Pokémon. Solo se pueden ver pocos elementos en pantalla, y nos confirman que el Equipo Rocket va a continuar persiguiéndolo con el objetivo de llevarse a Pikachu en algún momento.

Aquí lo puedes ver:

And that’s the conclusion of the anime. The final steps of Ash and Pikachu after 26 years!

Enjoy. 🥲#anipoke #anipokespoilers pic.twitter.com/pSqtLy55XP

— Braysh Gaming 🇬🇧 (@brayshgaming) March 24, 2023