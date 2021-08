Después de tanto misterio, rumores y especulaciones, Blue Box Game Studios finalmente iba a revelar el primer tráiler oficial de Abandoned, exclusiva de PlayStation 5 que ha dado muchísimo de qué hablar estas últimas semanas. Desafortunadamente, un error técnico está arruinado la experiencia para todos.

Para la revelación de dicho tráiler, sus desarrolladores utilizarían una aplicación para el PS5, la cual sería actualizada una vez que el adelanto en video estuviera disponible. Bueno, ha pasado casi una hora desde que debían mostrar el teaser, pero Blue Box Game Studios dice que hay un problema.

There is a technical issue with the delivery of the patch. We are working to get this live ASAP.

We apologize for the inconvenience.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021