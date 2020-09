Insomniac revela las novedades visuales para Marvel’s Spider-Man en PS5

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales promete ser la carta fuerte de Sony para el lanzamiento del PS5. Afortunadamente, esto no será todo lo que veremos de Insomniac Games el próximo 12 de noviembre, ya que aquellos que opten por la versión Ultimate de este título podrán disfrutar de la remasterización del original Marvel’s Spider-Man, el cual contará con varias mejoras visuales y contenido adicional interesante.

En respuesta a las dudas de un fan, Insominac ha revelado que esta remasterización de uno de los títulos más aclamados de PS4 contará con:

Optional performance mode for a targeted 60fps frame rate. Near-instant loading, 3D audio, DualSense controller’s haptic feedback. Three suits, new photo mode features, and even new trophies

— Insomniac Games (@insomniacgames) September 23, 2020