Marvel’s Spider-Man: Tus partidas de PS4 no se transferirán a la versión de PS5

Insomniac Games es posiblemente el estudio más ocupado de videojuegos en estos momentos, puesto que están trabajando simultáneamente en dos ambiciosos títulos de PlayStation 5, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Ratchet & Clank: Rift Apart. A pesar de esto, la compañía también anunció una remasterización de Marvel’s Spider-Man para la siguiente consola de Sony, la cual incluirá muchísimas novedades.

El director de comunidad en Insomniac, James Stevenson, comenta que esta nueva versión del juego de PS4 será más que solo una remasterización, pues añadirá muchas cosas que lo harán sentir fresco incluso para los veteranos:

“La remasterización para PS5 no es simplemente una mejora de resoluciones, ya que muchos de los archivos del juego han sido completamente mejorados para tomar ventaja del poder del PS5. Verás personajes más realistas en cuanto a la piel, ojos, cabello y animaciones faciales, incluyendo nuestro nuevo Peter Parker de siguiente generación. También verás reflejos con ray-tracing y sombras ambientales, iluminación mejorada, más peatones en la calle y vehículos, y ofreceremos el mismo modo de desempeño que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, permitiendo jugar el juego a 60 cuadros por segundo. Igualmente incluiremos pantallas de carga prácticamente inexistentes, audio en 3D y la retroalimentación háptica del DualSense. Por último, sumaremos tres nuevos increíbles trajes de Spider-Man, nuevas funciones del modo fotografía, e incluso nuevos Trofeos para quienes quieran obtener el Platino otra vez.”

Pero también hay unas cuantas malas noticias, pues se reveló que esta versión remasterizada no se venderá por separado, y quienes ya la tengan en PS4 no podrán actualizar gratuitamente a la de PS5. Algo que también vale la pena destacar es que tu archivo de guardado en PS4 no será compatible en PS5, por lo que deberás empezar desde cero.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales debutará el próximo 12 de noviembre junto al PlayStation 5.

Fuente: PlayStation