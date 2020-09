Los jugadores “pagarán con gusto” $70 dólares por juego, afirma analista de la industria

Con la llegada de la siguiente generación se espera que el precio de los juegos aumente $10 dólares. Aunque compañías como 2K han hablado abiertamente sobre este tema, fue el hecho de que títulos de PS5 como Demon’s Souls y Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate ahora van a costar $70 dólares lo que comenzó una fuerte discusión en internet. En respuesta a esto, Mat Piscatella, analista de la industria, ha mencionado que los jugadores “pagarán con gusto” con tal de ser los primeros en disfrutar de cierta experiencia.

En una plática con Virtual Economy Podcast, Piscatella habló un poco sobre el estado actual de la industria, el cambio de $50 a $60 dólares en los precios de los juegos en 2005 y sobre como un gran sector de los jugadores está dispuesto a pagar más por un título en la siguiente generación. Esto fue lo que comentó:

PlayStation 5 Pricing and Preorder Pain (News Show): NPD’s @MatPiscatella joins us again to discuss the PlayStation 5 pricing, pre-order rollout, and August NPD report. Also: Oculus Quest 2, Unity IPO, and a hard discussion about Hogwarts Legacy. https://t.co/KfElFO9Ouz

— Virtual Economy Podcast (@VirtualEconCast) September 19, 2020