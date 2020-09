Ya sabemos cuándo se llevará a cabo la edición digital de BlizzCon

Al igual que todos los eventos de 2020, BlizzCon fue cancelado el pasado mes de mayo debido al COVDI-19. Afortunadamente, el día de hoy Blizzard ha revelado cuándo se llevará a cabo la edición digital de este evento y, aunque no será este año, los fans de la compañía pueden esperar grandes sorpresas el próximo mes de febrero de 2021.

De esta forma, BlizzConline se llevará a cabo del 19 al 20 de febrero de 2021. Por el momento la compañía sigue trabajando en el evento, así que tendrán más noticias sobre esta reunión digital en un futuro. Esto fue lo que comentaron:

📢 BlizzConline is set to take place February 19-20, 2021!

There's lots of planning left to do, but we wanted to provide an early heads-up on how you can take part in the online festivities! 🎉

Check out the blog for more details on the fun! 👀

🔍 https://t.co/fY1x6SBMZm pic.twitter.com/QNev7OiGFX

— Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) September 21, 2020