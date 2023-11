Gamescom ahora se expande hasta latinoamérica

Es bien sabido, que entre los eventos que aún se hacen relacionados a los videojuegos, uno de los mejores es Gamescom, mismos que se lleva a cabo año con año en Colonia Alemania, pero para desgracia de algunos fans, es básicamente imposible trasladarse hasta Europa para llegar a dicho sitio. Y eso nos lleva a un anuncio que la gente no veía venir, pues la celebración a un país que está más cercano al que imaginamos.

Se anuncio que esta celebración de juegos se va a expandir a latam, esto con una especie de colaboración con BIG Festival, trayendo todo el contenido posible que se tenga también en la edición principal de Alemania, por lo que compañías como PlayStation y Nintendo podrían estar presentes. Por otro lado, el lugar de la expo será la Sao Paulo Expo, lógicamente ubicado en Brasil, por lo que algunas personas no podrán asistir, al menos que tengan los recursos suficientes.

Aunque se va a realizar en este país, se ha mencionado que el evento está enfocado en latam, algo que algunos no han encontrado como demasiado congruente. Las fechas en las que se va a realizar el mismo serán del 26 al 30 de junio de 2024. Esperando una respuesta positiva por parte de la audiencia, esto para que más países de latam sean seleccionados para futuras ediciones, pues al parecer se iría moviendo de alguna manera dentro del continente.

