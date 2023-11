Hideki Kamiya es uno de los directores más aclamados de esta industria. Su trabajo con Capcom, que incluye Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami y Viewtiful Joe, es recordado con cariño, mientras que sus obras en PlatinumGames, como Bayonetta y Vanquish, son consideradas el pináculo de los juegos de acción modernos. Ahora, mientras muchos se preguntan cuál será el futuro de Kamiya, el director desea mirar al pasado.

En un reciente video publicado en su canal de YouTube, Kamiya habló sobre sus deseos de volver a trabajar junto a Capcom en las series de Okami y Viewtiful Joe. El director ha mencionado que su trabajo con estas propiedades está incluso, ya que aún tiene ideas para más entregas. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Por supuesto, me encantaría trabajar en ellos si alguna vez tengo la oportunidad. De hecho, ya tenía pensada la historia de un tercer Viewtiful Joe. Siempre quise hacerlo. Me pregunto si Capcom me dejaría hacer otro Viewtiful Joe… Okami también. Siento que lo dejé sin terminar, así que si pudiéramos hacer que eso también suceda, sería feliz”.