Arreglan demanda que se hizo a creadores de Cyberpunk 2077

Desde hace algunos meses se había implicado a CD Projekt Red en una demanda colectiva de gran escala, eso se debe a que supuestamente los inversores de la empresa habrían sido engañados para que al final Cyberpunk 2077 resultara ser un fracaso en su lanzamiento inicial a finales del 2020. Sin embargo, parece que las cosas no han procedido bien para los demandantes, teniendo un final positivo por parte de quienes son famosos por desarrollar The Witcher 3.

Esta acusación por 1,85 millones de dólares se reveló en diciembre de 2021, pero el caso lleva más tiempo en curso. Rosen Law Firm presentó la demanda por primera vez el 24 de diciembre de 2020 mientras buscaba recuperar daños y perjuicios para los inversores en virtud de la ley federal de valores. Resolver la demanda, significa que hacer ese pago debería quedar anulado según los estatutos.

Entre los argumentos que se lanzaron para dar a conocer que se trataba de un supuesto fraude, es que Cyberpunk 2077 no tendría el poder suficiente como para correr en las consolas de anterior generación, es decir, en PlayStation 4 y también Xbox One. Sistemas en los cuales si bien no corría de la mejor manera, al menos era jugable en la mayoría de los cosas, pues hubo gente que reportó no haber tenido problemas en algún momento de la campaña.

Después de este presunto desastre, CD Projekt Red buscó el camino de la redención al mejorar la situación con parches constantes lanzados en la versión base, incluso creando versiones nativas para que corran en PS5 y Xbox Series X/S, teniendo al fin la estabilidad deseada. De igual manera, se lanzó el DLC conocido como Phantom Liberty, el cual ya no llega para la generación anterior, pero que por suerte no causó un conflicto que derivara en otra demanda.

Recuerda que el juego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Vía: IGN

Nota del editor: Lo importante aquí, es el hecho de que al final lograron redimir los errores y lanzar un producto de calidad que ahora muchos están disfrutando. Incluso el DLC ha sido mucho más querido que la campaña principal.