Feature – Todo lo nuevo de Hearthstone

Seis años de legado

Los modelos de negocio de los ahora famosos “juegos como servicios” ha demostrado ser una nuez muy difícil de roer. Con todo y que a pesar de que hace unos años, intentos como el primer Destiny o incluso el fenómeno que representó World of Warcraft, nos hicieron pensar que esta forma de gaming era el verdadero futuro. Posteriormente vino el boom de los free-to-play, el cual, sacudió a la industria entera y puso en entredicho un montón de arcanas que parecían inamovibles. El no pagar por jugar parecía un elemento lo suficientemente atractivo para formar una gran comunidad, pero claro, además de que ahora la atención del público se ha convertido también en un activo, las compañías desarrolladoras se rompen la cabeza a diario para ver cómo pueden monetizar trabajos que evidentemente, no se dan en los árboles. Hace ya seis años, Blizzard lanzó con mucho éxito Hearthstone, juego de cartas completamente gratuito que si bien, ha tenido sus altibajos, se mantiene dentro del gusto de una apasionada comunidad que no tiene planes de soltarlo pronto.

A mi parecer, justamente ahí está la clave de los “juegos como servicio”. Quien los hace, más bien debe apuntar a un concepto como “juegos como rutina diaria”, es decir, que el encender tu consola, PC o móvil para jugar tal o cual título, sea algo tan cotidiano como lavarte los dientes o tomar el transporte al trabajo. Me parece que Hearthstone a través de diferentes medidas que en algún punto valdría la pena analizar, ha conseguido justamente que jugarlo, sea parte del día a día de millones de personas que incluso, gastan dinero en él de manera regular. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de viajar hasta Irvine, California para visitar las oficinas de Blizzard y estar presentes en el Hearthstone Summit 2020, evento en el que nos enteramos todo lo que nuevo que se viene para el famoso título de cartas.

Year of the Phoenix

Después de haber vivido los años del Kraken, Mammoth, Raven y Dragon, es momento de que desde las cenizas, el ave de fuego se levante con lo que será el Year of the Phoenix, la siguiente gran etapa de Hearthstone. Así es, a partir de este 17 de marzo, el famoso juego de cartas de Blizzard entrará en una nueva era que la verdad, nos tiene muchísimas sorpresas guardadas de las que te contaremos en este artículo especial.

Lo primero que hay que decir al respecto es que el Year of the Phoenix o Año del Fénix contará con tres expansiones mayores. La primera de ellas llevará por nombre Ashes of Outlands y justo como seguro ya te imaginaste, nos llevará de paseo por las misteriosas Outlands. La buena noticia es que a partir de ya, podrás disfrutar de esta expansión. Por el momento no se dieron más detalles de lo que serán las siguientes dos, pero seguro que te mantendremos al tanto en cuanto Blizzard libere los primeros detalles.

Por supuesto que eso no será todo lo que se tiene planeado en el Año del Fénix, pues al igual que en las otras etapas del juego, Blizzard tiene planeadas un montón de actividades y diferentes retos que estamos seguros, enriquecerán aún más el ya de por sí basto mundo de Hearthstone. No olvides visitar nuestra sección de comentarios para decirnos qué es lo que te gustaría ver más adelante.

Otras mejoras muy importantes que puedes esperar con esta actualización es que ahora, al abrir cualquier paquete de cartas, ingresa la regla popularizada de “nada de legendarias duplicadas” a todas las rarezas de las cartas: desde las comunes hasta las legendarias. Ahora, reunir la colección de Hearthstone de tus sueños va a ser más fácil que nunca.

En caso de que lo tuyo sean las partidas clasificadas, te contamos que en este nuevo año se renovará la escala clasificada y ahora hay un buscador de partidas mejorado y un divertido sistema de progreso repleto de recompensas significativas. No más estarte topando con jugadores que no correspondan a tu nivel.

¡Nuevo héroe!

Sin lugar a dudas la gran noticia del Hearthstone Summit 2020. Básicamente desde que el juego de cartas se estrenó en marzo de 2014, han habido rumores sobre la posible llegada de un nuevo héroe. Los años pasaron y cada que se le preguntaba algo sobre esto a algún representante de Blizzard, el cuestionamiento se esquivaba de diferentes maneras. Pues bien, finalmente nuestras voces han sido escuchadas y un nuevo rostro aparece en la taberna para acabar con quien se le intente poner enfrente.

El famoso cazador demonios, llidan Stormrage, es el nuevo héroe de Hearthstone, el cual, por supuesto, también introduce una clase completamente nueva, mismo que no podía ser otra que la de Demon Hunter. Lo mejor de todo este asunto es que este personaje llega de manera completamente gratuita, así que no tendrás ningún pretexto para no regresar a este juego.

Algo muy interesante es que para desbloquear la clase, junto con 30 cartas que igualmente no tendrán ningún costo, tendrás que jugar cuatro misiones de un solo jugador que hacen las veces de prólogo, esto claro, para contar un poco más sobre la historia de llidan Stormrage y su paso como cazador de demonios en todo el mundo de Warcraft. Dichos retos estarán disponibles a partir del próximo 2 de abril, mientras que el set completo de cartas de esta expansión, llegará el 7 de ese mismo mes.

Durante el Hearthstone Summit 2020 tuvimos la oportunidad de probar a llidan Stormrage y en general a la clase de Demon Hunter junto con varias de sus nuevas cartas y la verdad, te podemos decir que nos ha encantado, sobre todo por lo ofensivo que es. Sí, estamos frente a una clase que indudablemente invita a que constantemente estés agrediendo al contrario, lo cual, al menos en mi opinión, la convierten en una gran opción para quien está entrando a Hearthstone por primera vez o para quien quiera regresar. Lo anterior lo digo porque al menos en la experiencia que tuve, sentí que no debía de pensar tanto mis jugadas ni ser un experto para encontrar diversión.

Te cuento que el Demon Hunter tiene a la mano el poder de sus Demon Claws, la cuales tienen un costo de un cristal de Mana y te suman +1 de ataque en el turno que las usas. Además, es importante recalcar que estamos frente a una clase que está pensada para echar mano de los minions que vayas colocando sobre la mesa, por lo que una buena estrategia es siempre estar bajando cartas.

De manera general, te puedo decir que disfruté mucho jugar como Demon Hunter. La verdad es que por ahora, hablar de balance es un poco complicado, sobre todo porque solo lo probamos en un evento junto con unas 30 personas más, por lo que la muestra para tocar estos temas podría ser considerada débil. Lo que sí te puedo decir es que intercambiando opiniones con los presentes, casi todos coincidieron en que es una clase bastante fuerte que será complicado contrarrestar. Te repito, esto solo es una opinión preliminar. Lo mejor será esperar a ver qué opinan los jugadores profesionales al respecto.

Las nuevas cartas

Sin más por el momento, te dejamos con la amplia galería de todas las cartas que llegarán en esta primera etapa del Año del Fénix, incluyendo las que corresponden a la nueva clase de Demon Hunter que claro, te recomendamos probar cuanto antes y que como te decíamos, es una gran excusa para retomar Hearthstone si que este alejaste de él o por qué no, adentrarte por primera vez en este gran juego de cartas que es mucho más simple de entender y de disfrutar de lo que algunos podrían pensar.