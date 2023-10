Fans rinden tributo por la partida de Matthew Perry

Matthew Perry está siendo honrado por sus fanáticos. Tras la muerte del actor a los 54 años en un aparente ahogamiento el sábado, se colocaron flores fuera del edificio de apartamentos de Nueva York donde vivía el personaje de Friends, Chandler Bing. En un video publicado por NBC News, se podía ver a los fans reuniéndose fuera del edificio, ubicado en el West Village de Manhattan, dejando flores cerca en la calle y tomando fotos del lugar.

Perry protagonizó la exitosa comedia junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow desde 1994 hasta 2004. La ubicación presentada en Friends es un edificio residencial de seis pisos que se encuentra sobre el restaurante mediterráneo Little Owl.

El New Yorker informó previamente que la primera toma del edificio de apartamentos apareció en el episodio piloto de la serie el 22 de septiembre de 1994. En 2017, Perry trabajó no muy lejos del famoso edificio de apartamentos cuando escribió y protagonizó la obra Off-Broadway The End of Longing.

La producción tuvo lugar en el Teatro Lucille Lortel en el West Village, que está a solo 2 minutos a pie del edificio de Friends. Perry fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles el sábado.

TMZ informó que la estrella fue encontrada en un jacuzzi de hidromasaje en la residencia y no se encontraron drogas ni se sospechó de juego sucio.

Un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles luego le dijo que los oficiales respondieron a una llamada en la dirección de Perry sobre la muerte de un hombre de alrededor de 50 años, aunque la identidad del fallecido no fue confirmada. Tras su fallecimiento, Warner Bros. emitió un comunicado sobre el querido actor:

“Estamos devastados por la pérdida de nuestro querido amigo Matthew Perry. Matthew fue un actor increíblemente talentoso y una parte indeleble de la familia del Grupo de Televisión de Warner Bros. El impacto de su genio cómico se sintió en todo el mundo, y su legado vivirá en los corazones de muchos. Este es un día desgarrador y enviamos nuestro amor a su familia, seres queridos y a todos sus devotos fans”.

Vía: People

Nota del editor: No tengo mucho más que decirles, creo que esto va a seguir pasando por años. Friends es una serie que marcó a toda una generación.