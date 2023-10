Explican por qué el elenco de Friends no se despidió de Matthew Perry

El sábado pasado fue motivo de tristeza para muchos fanáticos de las series de comedia, concretamente de Friends, dado que el actor que interpretó a Chandler Bing, Matthew Perry se ha reportado como fallecido a sus 54 años de edad. Ante esto, la comunidad amante de la serie ha compartido lo que les dejó este personaje en redes y le han dado un último, todos excepto los propios compañeros de Perry en la sitcom.

Por lo que se ha visto en las redes, ni Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Courtney Cox le han dado el último adiós a Perry, y para muchos hizo sentido que hay ocasiones en las cuales los actores no se llevan del todo bien entre ellos. Pero este no es el caso con este programa, pues en múltiples entrevistas se sabe que todos los integrantes prácticamente son hermanos.

Según lo mencionado por los medios, la razón por la que los actores no han dicho nada al respecto, es por el impacto de la noticia, tanto que no encuentran las palabras apropiadas como para hacer honor a quien fue muy importante en sus vidas. Entonces, con eso quedan descartados rumores de posibles conflictos entre los colegas y demás cuestiones que pueden darse por interpretación de los propios fans.

Aquí un fragmento de lo que dijo una fuente cercana:

El reparto está conmocionado por la pérdida de su hermano, porque eso es lo que era Matty: su hermano. Es devastador.

A pesar de lo mencionado, no significa que los actores van a dejar de lado sus sentimientos y expresarlos a los fans de la serie y familiares de Perry, mencionándose que están trabajando en un comunicado conjunto que le dará el adiós definitivo. No hay una fecha de liberación para esta publicación, pero es posible que no tarde mucho para que la gente se entere de lo que el elenco opina al respecto.

