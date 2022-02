Drake and Josh es una de las series live action más icónicas de Nickelodeon. No solo catapultó la popularidad de estos dos actores, sino que nos entregó incontables memes, momentos memorables de la televisión y nos demostró que los hermanos son un tesoro que no muchos piden, pero sí necesitan. De esta forma, aquí te presentamos cuáles son los cinco capítulos mejor calificados de acuerdo con IMDb.

5.- Blues Brothers (temporada 2, episodio ocho) 9.0

Comenzado de gran forma. Blue Brothers es, sin duda alguna, uno de los mejores episodios de la serie. En este capítulo, Drake y Josh entran a un concurso de talento. Aunque al principio la relación entre los hermanos no es la mejor, para el final podemos ver una sincronía que va más allá de su puesta en escena. Junto a esto, aquí vemos uno de los mejores covers de Soul Man, así como un gran homenaje a una fantástica comedia de los 70s.

4.- Prevención Correctiva (temporada cuatro, episodio 14) 9.0

Mientras que Blues Brothers demuestra la compasión y el gran sentimiento que tienen los hermanos, Prevención Correctiva está enfocado en el caos y las absurdas aventuras en las que este dúo puede llegar a participar. En esta ocasión Drake y Josh se meten en problemas con la ley después de usar identificaciones falsas para intentar ingresar a un club. Sus padres deciden ponerlos en el programa de prevención correctiva para que sepan lo que es ir a la cárcel. Sin embargo, esto empeora cuando su coche de policía es secuestrado por un verdadero criminal.

3.- ¿Quién tiene el juego? (temporada cuatro, episodio cinco) 9.1

Aunque usualmente vemos a Drake como galán y a Josh como el perdedor en el amor, este episodio deja en claro que el carisma con las chicas es algo que estos hermanos comparten. En este capítulo, los dúo apuestan para ver quién puede conseguir más citas en una semana. Drake pronto encuentra a una chica llamada Carly, en quien quiere centrar toda su atención, pero cuando ella se entera de su apuesta, rompe con él. Mientras tanto, Josh recibe consejos sobre citas de su madre y termina con un montaje de citas.

2.- Un Camarón Gigante (temporada cuatro, episodio 17) 9.1

El supuesto final de la serie ofrece una buena resolución en una hora. Aquí vemos a Drake y Josh pelear una vez más, esto debido a que un contrato musical sale mal. Afortunadamente, las cosas logran arreglarse. Drake no solo hace que su música sea transmitida durante el Super Bowl, sino que obtiene un contrato musical. Por otro lado, Josh se convierte en el gerente del cine y regresa con Mindy. Sin duda alguna, una buena conclusión para esta serie, aunque en realidad no fue el último episodio.

1.- Se acabó (temporada cuatro, episodio 11) 9.5

Este es el episodio emocional más fuerte de la serie. Después de que Drake destruye la bicicleta de Josh y lo deja en casa la mañana de una prueba importante, Josh está devastado y decide alejar a Drake de su vida y dejar de salir con él. Más que las aventuras alocadas, la serie siempre fue sobre la relación entre estos hermanos, y destruir este vínculo es algo que no es sencillo, aunque al final del capítulo las cosas vuelven a la normalidad.