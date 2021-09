El Super Follow ya está activado en Twitter

Desde hace tiempo se dio a conocer que Twitter tiene la intención de monetizar su plataforma de diferentes formas. Una de estas es el Super Follow, un servicio de suscripción que permite acceder a tweets y una serie de contenido exclusivo de los diferentes usuarios. Ahora, después de una considerable espera, se ha revelado que el Super Follow ya está disponible, pero de forma limitada.

A partir de estos momentos, ciertos usuarios de Estados Unidos y Canadá ya pueden acceder a la opción de Super Follow desde sus dispositivos iOS. Por el momento no hay información adicional relacionada con la llegada de este servicio a otras regiones o al Android. Los creadores de contenido pueden establecer que su cuota sea de $2,99, $4,99 o $9,99 dólares mensuales.

introducing Super Follows—a paid monthly subscription that supports your favorite people on Twitter AND gets you access to ::puts sunglasses on:: super Tweets

rolling out in US and Canada on iOS only … 😏 for now pic.twitter.com/Mb9sgxbw5F

— Super Follows (@SuperFollows) September 1, 2021