MHA vuelve a causar una controversia por su animación

La quinta temporada de My Hero Academia se ha visto envuelta en una serie de controversias últimamente. Aspectos como la estructura de los episodios, el ritmo y la censura han sido criticados por los fans. Ahora, recientemente se sumó un nuevo problema a la lista, ya que se ha acusado a BONES, estudio responsable por esta adaptación, por la calidad de la animación.

Si bien es cierto que en algunas ocasiones el anime parece no estar al nivel con lo que Kōhei Horikoshi nos presenta en su manga, en esta ocasión la controversia surgió después de que Chansard Vincent, animador de My Hero Academia, compartió un gif con una secuencia del episodio 109, la cual fue simplificada en la versión final. Muchos han señalado que el trabajo de Vincent es superior a lo que se presentó la semana pasada, y están inconformes con BONES. Esto fue lo que se comentó:

I was the one who asked to not be credited in the episode, i usually ask for it when i feel i am not in control over the quality in the final product.

It is absolutly not the fault of the very caring team who have treated me whith a lot of respect considering the circumstances.

— Chansard Vincent (@Sparkleredpanda) August 28, 2021