Artista de Marvel y DC crea ilustración de MHA

My Hero Academia se ha convertido en uno de los animes y mangas más admirados en la actualidad. Con tres películas, cinco temporadas y un manga a punto de culminar, no es sorpresa ver algún tipo de homenaje a la obra de Kōhei Horikoshi. Es así que recientemente, Chris Samnee, un artista de cómics que ha trabajado con Marvel y DC, decidió demostrar su pasión por este trabajo, con una gran ilustración de All Might.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Samnee compartió un fan art de All Might, el símbolo de la paz en el universo de My Hero Academia, el cual no trata de imitar el trabajo de Horikoshi, sino de crear su propia interpretación con su estilo artístico.

Chris Samnee es un galardonado artista de cómics, quien trabajó en Thor: The Mighty Avenger, por el cual ganó el premio Harvey en 2011, así como en The Rocketeer: Cargo of Doom y Daredevil. En temas relacionados, la nueva película de My Hero Academia sí llegará a los cines de América Latina.

Vía: Chris Samnee