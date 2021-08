Actor revela trabajar en un “nuevo” GTA

GTA VI es uno de los juegos más esperados por los jugadores. Aunque esta entrega no ha sido confirmada por Rockstar, varios reportes aseguran que este título ya está en desarrollo, y en un par de años llegaría al mercado. Sin embargo, los fans están ansiosos por información de esta entrega. Ahora, recientemente se reveló que un actor ya está trabajando en un proyecto sin anunciar de GTA, algo que ha creado más especulaciones sobre el futuro de la serie.

Recientemente, el actor Dave Jackson compartió en sus redes sociales un mensaje en donde revela que está trabajando en un “nuevo” proyecto de GTA. Junto a esto, señaló que le dará vida al capitán McClane, un jefe de policías. Si bien estas declaraciones volvieron a dar fuerza a los rumores de GTA VI, el actor nunca reveló exactamente el nombre del juego en el que está trabajando.

A voice actor by the name of "Dave Jackson" has claimed he's playing the role of "Captain McClane" in the next GTA title (presumably GTA 6 VI).

I've reached out to Dave for further comment. pic.twitter.com/3AX1BJSN88

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 27, 2021