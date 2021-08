No More Heroes 3 es el final de Travis Touchdown

El día de hoy, 27 de agosto, por fin ha llegado No More Heroes 3 al Nintendo Switch. Para celebrar esta ocasión, Goichi Suda, creador de la serie y mejor conocido como Suda51, compartió un mensaje de agradecimiento por el apoyo de los fans, y reveló que está es la última aventura de Travis Touchdown.

De acuerdo con un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Suda51 reveló que No More Heroes 3 marca el final de Travis Touchdown, y bien podría también ser el último juego en la serie. Esto fue lo que comentó:

“Este juego se llama No More Heroes 3 FINAL BOUT – ¡Guerra galáctica total! O, se iba a llamar así, pero el subtítulo era demasiado largo, así que terminamos tomando una pista de la serie Rocky y simplemente optando por No More Heroes 3. Como se insinuó con la parte ‘Final’, Travis Touchdown finalmente llegó al final de su batalla y se embarcará en un largo y merecido viaje.

No More Heroes Ⅲ has been released.

Thank you all so much for all your kind messages!

I truly hope everyone enjoys Travis Touchdown’s final battle.

Goodbye, Travis.

Goodbye, No More Heroes.

Goodbye, fleeting moments and days.

Farewell, to all Travis Touchdowns everywhere! pic.twitter.com/W5j7TrKrGG

— SUDA51/須田剛一 (@suda_51) August 27, 2021