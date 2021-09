Izuku Midoriya, protagonista de My Hero Academia, siempre dice la frase “Esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más grande de todos” durante la secuencia inicial del anime, y los fans empezaron a teorizar sobre lo que esto realmente significaba. Bueno, el reciente capítulo de la saga ofrece unos cuantos detalles más sobre su verdadero significado.

—- SPOILERS PARA MHA A CONTINUACIÓN —-

El arco actual de MHA nos muestra a Izuku utilizando todo el poder de One For All para finalmente vencer a All For One y la Liga de Villanos. La batalla de Izuku lo ha dejado mentalmente acabado, al punto de que cada vez luce mucho más aterrador que a los villanos a los que enfrenta. Los amigos de Deku finalmente lo ayudaron durante la confrontación final y lo convencieron para que regresará a la Academia.

Durante el capítulo 324 del manga, Izuku se arrodilla y se inclina hacia la multitud de civiles. Durante ese momento, todos aquellos que Izuku salvó en el pasado lo ayudan a levantarse, puesto que él ya no tiene las fuerzas para hacerlo.

Es ahí donde la misma voz de Izuku del intro puede ser escuchada con un nuevo mensaje:

“Esta es la historia de cómo me convertí en el héroe más grande de todos. Y también… La historia de cómo es que todos nos convertimos en los héroes más grandes.”

Parece que las teorías eran ciertas: Izuku Midoriya siempre fue lo suficientemente heroico como para que esta historia se tratara solamente de él.

Via: ComicBook