Atletas olímpicas mexicanas revelan sus animes favoritos

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estuvieron repletos de referencias hacia el anime, los videojuegos y la cultura pop, tanto por parte de sus organizadores como de los participantes. Una de las atletas mexicanas que más llamó la atención justamente por esto es Alexa Moreno, quien con otras dos compañeras, nos han revelado cuáles son sus animes favoritos.

Moreno, quien alcanzó el cuarto lugar de salto con potro, recomendó ver Demon Slayer y My Hero Academia, sin embargo, Sakura Card Captor es su anime favorito de todos los tiempos.

Por otra parte tenemos a Alejandra Valencia, tiradora con arco de Sonora que se llevó el Bronce en Tokio 2020. Ella recomienda Attack on Titan, Fullmetal Alchemist: Brotherhood y Anohana.

“Lloré mucho con ese anime (Saikano), entonces a partir de ahí dije: ¿Sabes qué?, esto no es normal, no es como otras caricaturas porque no me genera el mismo tipo de sentimiento, ¿no?.”