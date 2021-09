Sabemos que cuando se trata de dinero, Microsoft no tiene miedo de aventar la casa por la ventana. Desde adquisiciones colosales, hasta llevar juegos día uno a Xbox Game Pass, está claro que la firma de Redmond tiene mucho capital en el banco. Así que no debería sorprendernos al enterarnos de que la exclusividad temporal de Rise of the Tomb Raider les costara $100 millones de dólares cuando se lanzó en Xbox One por allá de 2015.

VGC reportó que en el perfil de LinkedIn de Fabien Rossini, exdirector de desarrollo corporativo en Square Enix, se reveló cuánto costó la exclusividad temporal de Rise of the Tomb Raider mientras el ejecutivo trabajaba en la compañía. Rápidamente fue eliminada del perfil, pero por supuesto, el internet logró capturar la evidencia.

Rise of the Tomb Raider exclusivity deal with Microsoft was worth $100 million.

Other stuff. pic.twitter.com/BH6TkhI9eL — Timur222 (@bogorad222) August 30, 2021

Aunque suene como una enorme cifra, no es algo tan descabellado como podría llegarse a creer. Después de todo, es similar a la que Epic Games pagó a Gearbox por la exclusividad temporal de Borderlands 3 en la Epic Games Store en PC.

Via: VGC