Como parte de sus esfuerzos por hacer de Twitter un lugar más sano para todos sus usuarios, la plataforma estará implementando un nuevo modo “seguro” con el cual buscan combatir la toxicidad dentro de esta red social. Por el momento esta función se encuentra en fase de prueba para ciertos usuarios en iOS, Android y PC, pero evidentemente el plan es que llegue a todo el mundo.

Introducing Safety Mode. A new way to limit unwelcome interactions on Twitter. pic.twitter.com/xa5Ot2TVhF

— Twitter Safety (@TwitterSafety) September 1, 2021