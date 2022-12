Creador de Elden Ring no quiere pensar mucho en el éxito del juego

Algo que no se puede negar para nada, es el éxito indiscutible que ha tenido Elden Ring a lo largo del año en curso, eso se debe a la gran manera que lograron combinar la jugabilidad de Dark Souls con un mundo abierto. Razón por la cual se sigue vendiendo muy bien, a tal punto de que las copias de consolas PS5 se acabaron en páginas como Amazon en Black Friday.

Si bien es un éxito de lo más despampanante, el líder de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, ha tratado de mantenerse al margen por alguna razón, algo que los fanáticos por ahora no lo creen. Dark Souls es una serie que no cuenta ventas aplastantes, que incluso el propio creador no sabe por qué Elden Ring funcionó, pues básicamente usa muchas de sus mecánicas.

Esto mencionó:

Estoy perdido cuando la gente me pregunta por qué ha sido tan exitoso, pero siento que no pretendo cambiar la manera en la que he estado haciendo las cosas en el futuro. Intento no pensar mucho en ello, porque puede convertirse en una distracción cuando haga el siguiente proyecto. Sin embargo, estoy muy agradecido y me siento honrado.

Esto significa, que el éxito alcanzado por Elden Ring, no va a distraer al estudio en la manera que hacen los juegos, por lo que la saga Dark Souls parece que no se va a influenciar de este último juego. Ya que tendrían que implementar mundo abierto para absolutamente todo, algo que realmente no querrían verse obligados a hacer como un estándar.

Vía: VGC

Nota del editor: Es evidente que FromSoftware no quiere meter mundos abiertos en todo, a fin de cuenta no es un estilo al cual tengan tanto apego. Por lo que es buena decisión el no dejarse influenciar por el éxito de su juego reciente.