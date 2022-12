Mapa de Super Nintendo World de Hollywood se habría filtrado en línea

Es un hecho que Super Nintendo World se va a expandir a otros países, algo que se anunció prácticamente desde que vimos ese Nintendo Direct donde Shigeru Miyamoto daba un tour a los espectadores. Y si bien no se sabe mucho acerca de las instalaciones de Estados Unidos, parece ser que uno de los elementos importantes se habría filtrado.

Según informa la cuenta de @CygnusParkYT, se ha encontrado en la actualización de la aplicación oficial, puede que hayan encontrado la forma del mapa para esta área de Universal Studios de Hollywood. Algo que llama la atención, es ver zonas adicionales como una de desierto, así como de hielo, dado que ni siquiera Japón cuenta con las mismas.

Chécalo aquí:

The official map asset for Super Nintendo World in Universal Studios Hollywood! pic.twitter.com/KtHXvTIi7o

— Cygnus (@CygnusParkYT) December 1, 2022