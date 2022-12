Tekken 8 estaría presente en The Game Awards

Después de años de espera, durante el State of Play de septiembre se confirmó que Tekken 8 ya está en desarrollo. Desde entonces, Bandai Namco se ha mantenido en silencio respecto a esta entrega. Afortunadamente, parece que esto cambiará la próxima semana, ya que en The Game Awards tendríamos un nuevo vistazo de este título.

Recientemente, el streamer conocido como AvoidingThePuddle compartió una imagen en su cuenta de Twitter, en donde claramente se puede ver el mensaje de “sintonicen la transmisión en vivo de The Game Awards”, y se incluye un link al canal de Twitch del evento.

Si no se menciona de forma explícita el hecho de que veremos un nuevo tráiler de Tekken 8 durante The Game Awards, esto es más que obvio. Es así que solo tenemos que esperar un par de días más para tener un vistazo más al esperado título. Sin embargo, es muy probable que una fecha de lanzamiento no esté presente en este anuncio. En temas relacionados, puedes ver el primer avance de Tekken 8 aquí.

Nota del Editor:

Considerando que en el 2023 veremos Street Fighter 6, será interesante ver si Bandai Namco también decide entregarnos Tekken 8 el próximo año, lo cual haría que 2023 sea uno de los mejores años para todos los fans de los juegos de peleas.

Vía: VGC