El Nintendo Switch es una de las consolas más populares del mercado, por lo que no es una sorpresa que a más de siete años de su lanzamiento, múltiples compañías aún están haciendo todo lo posible para llevar sus juegos a esta plataforma, incluso cuando se tienen que hacer una serie de sacrificios visuales, como es el caso de Kingdom Come Deliverance – Royal Edition.

Después de un par de meses de espera, Kingdom Come Deliverance – Royal Edition ya está disponible en Nintendo Switch. Esta versión no solo cuenta con todo el contenido DLC, sino que promete ofrecer una experiencia similar a la que encontramos en otras consolas. De esta forma, se ha compartido una comparativa que nos muestra qué tal se ve la versión de Switch cara a cara con el juego que encontramos en PlayStation 5.

Como pudieron ver, la calidad visual del Nintendo Switch sufrió un fuerte golpe. Sin embargo, esta sigue siendo la misma experiencia que encontramos en otras consolas, lo cual es impresionante, y en muchas ocasiones eso es más qué suficiente para convencer a alguien de comprar esta versión.

Te recordamos que Kingdom Come Deliverance – Royal Edition ya está disponible en Nintendo Switch. En temas relacionados, Valorant llegaría al Switch. De igual forma, otro clásico del Wii U estaría en camino a esta consola.

Nota del Editor:

He estado jugando un poco de Kingdom Come Deliverance – Royal Edition en Switch, y la verdad no es un mal port, más allá de la calidad visual. Esta sigue siendo la misma experiencia que encontramos en otros lados, e incluso cuenta con todo el contenido DLC ya incluido.

Vía: GameXPlain