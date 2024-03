Valorant estaría en camino para llegar a Nintendo Switch

La compañía de Riot Games poco a poco va retomando la relevancia que tuviera hace algunos años atrás, y eso se debe a que sus juegos principales siguen lanzando actualizaciones constantes para que el publico metido en la parte competitiva siga generando eventos de talla inmensa. Y a pesar de que podemos a considerar a League of Legends como su producto más trascendente, su shooter llamado Valorant no se quiere quedar atrás, por lo que se estaría expandiendo a otros horizontes.

Según los mineros de datos, se ha dado a conocer que posiblemente este shooter en primera persona sea lanzado en más plataformas, eso incluye Linux, Steam Deck y claro, Nintendo Switch. Esto mediante un código que se ha repartido en plataformas de redes sociales como Twitter. Pero eso no es todo, dado que también estaría planeado para consolas PlayStation, o al menos es lo que se puede percibir en la fuente.

Aquí lo puedes checar:

Valorant might be coming to the Switch, Linux and Steam Deck pic.twitter.com/HinI9rp1Ot

— PC_Focus 🔴🏴‍☠️ (@PC_Focus_) March 14, 2024