Checa el nuevo gameplay de League of Legends: Wild Rift aquí

El año pasado Riot Games dio a conocer que se encontraban trabajando en una versión de League of Legends para dispositivos móviles y consolas. Este título no será un port, sino un juego desarrollado específicamente para estas plataformas. El día de hoy por fin se ha revelado gameplay de League of Legends: Wild Rift.

Esta versión diferirá sobre todo en la duración. En lugar de partidas de 30-60 minutos, las sesiones serán de 15-20 minutos gracias a una versión renovada, y más pequeña, del mapa. En el vídeo se muestran algunos cambios, como un modelo de runas simplificado, modificación de las habilidades o unos nuevos nexos capaces de defenderse.

Por el momento se desconoce cuándo estará disponible League of Legends: Wild Rift, sin embargo, se espera que llegue a nuestras manos en algún punto de este año. Por lo mientras, el título tendrá un periodo de prueba en Filipinas y Brasil.

Vía: League of Legends: Wild Rift