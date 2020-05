La serie de The Witcher ha llegado a las 50 millones de unidades vendidas

The Witcher es una de las series de videojuegos más amadas por el público. CD Projekt Red ha tratado a la obra de Andrzej Sapkowski con todo el respecto que los fans desean, y ellos han respondido como es debido. El primer título llegó a PC en 2007, y desde entonces la serie ha vendido más de 50 millones de unidades.

Recientemente, CD Projekt Red anunció que la serie de The Witcher, a lo largo de 13 años, cuatro juegos y un par de expansiones, ha logrado vender 50 millones de unidades, y con este mensaje en Twitter le agradecieron a todos los responsables de este logro.

Over 50 million adventurers joined Geralt on his journey from Kaer Morhen to Vizima, through Flotsam and Vergen, Velen and Novigrad to Skellige Isles and Toussaint, and many, many more places, time and time again…

Thank you and may we meet on the path again! ⚔️ pic.twitter.com/cZwOup9CEc

— The Witcher (@witchergame) May 28, 2020