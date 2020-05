¿The Witcher 4 podría debutar el siguiente año?

Aunque no hay duda alguna que todos estamos esperando con ansias Cyberpunk 2077, también hay muchos otros que preferirían regresar al fantástico mundo de The Witcher. Suena como algo descabellado, y muy poco probable, pero de acuerdo con CD Projekt RED, sus planes para lanzar un nuevo juego AAA para 2021 siguen en pie.

Como ya se había reportado anteriormente, CDPR únicamente se enfocará en las franquicias de Cyberpunk y The Witcher, alternando entre lanzamientos cada par de años. Recientemente, el presidente de CDPR, Adam Kiciński, comentó que ya tenían un concepto relativamente definido para la siguiente entrega de The Witcher, pero que la producción no comenzaría hasta que Cyberpunk 2077 saliera al mercado.

Ahora, es imposible desarrollar un juego de esta escala desde cero en menos de un año, pero de acuerdo con Donata Popławska, moderadora oficial para CDPR, ha confirmado que “la estrategia de CD Projekt Capital Group entre 2016-2021 no ha cambiado, y los planes de lanzar un segundo juego AAA para 2021 siguen en pie.”

¿Qué significan estas palabras? Solo CDPR lo sabe, pero a menos de que hayan estado desarrollando el nuevo juego de The Witcher de manera paralela con Cyberpunk 2077, resulta algo imposible que puedan lanzarlo el siguiente año.

Fuente: PSU/ CDPR