The Witcher: Gwent ya disponible en Steam de manera gratuita

Gwent: The Witcher Card Game ya está disponible de manera oficial en Steam y otras plataformas. Por si no lo conoces, este título es básicamente un spinoff de The Witcher 3: Wild Hunt, convirtiendo su popular juego de cartas, Gwent, en una experiencia individual para los fans. De igual manera, podrás disfrutarlo sin tener que pagar un solo centavo.

Anteriormente, la versión para PC de Gwent solo estaba disponible en GOG, por lo que queremos creer que su base de jugadores aumentará bastante con su llegada a Steam. Además, esta versión incluye cross-play y funciones de sincronización, que te permitirán jugar contra los usuarios de GOG, iOS y Android. Todos tu progreso también puede ser transferido entre diferentes versiones.

La noticia la compartió la cuenta oficial de The Witcher en Twitter con la siguiente publicación:

The beloved card game of The Witcher universe, @PlayGwent, is now available on @Steam! It supports cross-play with other platforms, Steam achievements and trading cards as well as in-game rewards from Steam version of Thronebreaker.

Play for free: https://t.co/PHlhOUkj1S pic.twitter.com/OZoDn6ywzH

— The Witcher (@witchergame) May 20, 2020